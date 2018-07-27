حارس تشيلسي يقترب من الانتقال للريال

27 يوليه 2018 - 08:40 م

اقترب تيبو كورتوا، حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي والمنتخب البلجيكي، من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة «دون بالون» الإسبانية، أن تشيلسي لا يمانع رحيل كورتوا إلى ريال مدريد، حيث أعطت إدارة البلوز الضوء الأخضر للحارس البلجيكي للرحيل إلى النادي الملكي.

وستتكلف صفقة انتقال كورتوا إلى ريال مدريد حوالي 35 مليون يورو.

ويفكر نادي تشيلسي في التعاقد مع الحارس الإنجليزي جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون الإنجليزي ومنتخب إنجلترا في الميركاتو الصيفي بعد رحيل كورتوا.