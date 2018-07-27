» بث مباشر.. لخسوف القمر الدامي الأطول في القرن الـ21

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خسوف القمر

القمر الدامي

يترقب الملايين حول العالم، مساء اليوم الجمعة، واحدًا من أهم الأحداث الفلكية بالقرن الحالي، بالتزامن مع اكتمال قمر شهر ذو القعدة، وسيتمكن الكثيرون حول العالم من متابعة أطول خسوف كلي للقمر في القرن الحادي والعشرين.

ويستغرق الخسوف في جميع مراحله مدة قدرها 6 ساعات و14 دقيقة تقريبًا، يبدأ كشبه ظلي في تمام الساعة 7:15 مساء اليوم، على أن يصل إلى الخسوف الكلي الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة وذروته عند الساعة 10:22 مساءً.

وأوضح الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الخسوف يعد الأطول في القرن الحالي كحدث فريد من نوعه، ويستمر لحوالي 6 ساعات وربع، بينما في الأوقات العادية تكون مدة الخسوف ساعتين إلا ربع، كون القمر يتعرض لتلك الظاهرة مرتين سنويا بالمعتاد.


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