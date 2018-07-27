بالصور.. وصول ليفربول إلى «ميتشيجان» لمواجهة مانشستر

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مانشستر يونايتد

المصريون

ليفربول

وصل فريق ليفربول الإنجليزي إلى ولاية ميتشيجان، وذلك لخوض مباراة ودية أمام مانشستر يونايتد، مساء غدًا السبت في الكأس الدولية للأبطال، على هامش معسكر الريدز المقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويخوض الفريق الإنجليزي آخر مبارياته فى معسكر أمريكا، قبل السفر إلى فرنسا لمتابعة الاستعدادات للموسم الجديد.

وكان الريدز قد حقق الفوز فجر أمس الخميس على مانشستر سيتى بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم ضمن بطولة الكأس الدولية للأبطال، وسجل خلال صلاح الهدف الأول لفريقه عقب مشاركته كبديل بدقيقة واحدة فقط.

ويبدأ ليفربول مشواره فى الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي بلقاء وستهام يوم 11 أغسطس المقبل. 





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