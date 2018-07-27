بيان عاجل من «الأزهر» ردًا على اقتحام المسجد الأقصى

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وكالات - خالد الشرقاوي

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الأزهر الشريف

بيان عاجل

اقتحام المسجد الأقصى

ندد الأزهر الشريف باقتحامات قوات الاحتلال الصهيوني المتكررة لساحات المسجد الأقصى المبارك، وما يصاحبها من اعتداءات بربرية على المصلين الآمنين، والتي وقع آخرها اليوم عقب صلاة الجمعة، ما أسفر عن إصابة عشرات المصلين بجروح واختناقات.

وأكد الأزهر الشريف دعمه لصمود ونضال الشعب الفلسطيني في مواجهة تلك الاعتداءات، مشيدا برباط أبناء القدس ودفاعهم الباسل عن أرضهم ومقدساتهم.

ودعا الأزهر الشريف المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية إلى القيام بواجبها الأخلاقي في إدانة ووقف تلك الاعتداءات، وتجريم القائمين بها، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.


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