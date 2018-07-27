  • الجمعة 27 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر11:17 م
بحث متقدم
أردوغان

أردوغان: لا يمكننا القبول بهذا الأمر الخطير

كيكي

تعلق ناري لـ"عكاشة" على تحدي "كيكي"

تكتل 25- 30

بالأسماء.. 6 نواب مهددون بإسقاط العضوية عنهم

السيسي وعبد الناصر

أبو بكر: «السيسي» أفضل من «عبد الناصر» من جميع الوجوه ‎

هياتم: أحد رجال "مبارك" طلب إقامة علاقة معي

تعرف على سر رفض «هياتم» كتابة مذكراتها

البدو والجيش

لهذا السبب انقلب البدو على «داعش» وساعدوا الجيش في سيناء

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في 5 أيام

صلاح

شاهد كيف غير «صلاح» نظرة الإنجليز عن الإسلام

السيسي

3000 شخص و600 ألف سؤال يواجه السيسي بجامعة القاهرة غدًا

قناة بيراميدز

بالفيديو.. مفاجآت في أسماء المحللين لقناة «بيراميدز»

بدمياط

عامل يذبح حماته بعد سرقتها

قضايا وحوادث

ذبح وانتحار وقتلى ومصابون حصيلة يوم دامٍ
صورة أرشيفية

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

تطورات جديدة في ذبح عامل حماته بدمياط

#

عامل أمام المحكمة: "زوجتى مدمنة أكل هندي.. وأنا زهقت"

#

تطورات في قضية قتل صاحب محل عاكس فتاة

#

بعد دقائق من الزفاف..عروسة تضبط زوجها فى أحضان راقصة

السرقة

الاجهزة الامنية

دمياط

عامل يذبح حماته

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط في كشف غموض العثور على جثة سيدة، حيث تبين أن وراء مقتلها زوج ابنتها، وأنه ارتكب الواقعة لسرقتها.

واعترف المتهم أمام النيابة بالواقعة، بسبب خلافات مالية، وأن المجنى عليها اعتادت مطالبته بسداد دين اقترضه منها، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان قسم شرطة ثانى دمياط تلقى بلاغًا من «محمد. ح» 55 سنة، حداد، يفيد بأنه فوجئ عندما دخل منزله، بزوجته «آمال. ع» 52 سنة، ربة منزل، مذبوحة وغارقة فى دمائها، كما اكتشف اختفاء مصوغاتها الذهبية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الوثنية السياسية تقتل الأمل في مستقبل أفضل

جمال سلطان

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

قسمتى.. ونصيبى!

د. حسام عقل

امرأة التلفزيون!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحقبة الزاهية فى بلادي (1- 2)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» حقيقة العلاقة بين خسوف القمر والعاصفة الترابية
» بث مباشر.. لخسوف القمر الدامي الأطول في القرن الـ21
» حظر توصيل المرافق للعقارات المتخلفة عن سداد الضريبة
» «كارتيرون» يكشف تفاصيل اللحظات الحزينة قبل مواجهة تاونشيب
» «العفو الدولية» تطالب إيران بوقف تخريب مقابر «الأحواز»
» شاب يذبح شخصًا بعد أن شاهده في احضان والدته
» "سعاد الخولي.. بديع.. البلتاجي.. ومحاكمة داعشي" أبرز قضايا غداً
» انخفاض أسعار الذهب 3 جنيهات وعيار 21 يسجل هذا الرقم
» بالفيديو.. مفاجآت في أسماء المحللين لقناة «بيراميدز»
» «هياتم» كانت تعتكف 14 ساعة يوميًا بالمسجد النبوي
» وفاة الفنان محمد شرف

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • فجر

    03:38 ص

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)
التجربة البرازيلية
الكونجرس الأمريكى