حيوان مفترس يهاجم 14 شخصًا بديروط

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حيوان مفترس

شهدت مدينة ديروط بمحافظة أسيوط، هجومًا مروعًا علي بعض المواطنين من حيوان مفترس، حيث هاجم حيوان «السلعوة» 14 شخصًا، وتم نقلهم للمستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم.

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد ورود بلاغ من مستشفى ديروط المركزي بوصول 14 حالة مصابة بجروح نتيجة مهاجمة كلب مسعور «سلعوة» بأماكن متفرقة بمنطقة غرب ديروط.

وعلى الفور قام المستشفى المركزي بتوفير الأمصال اللازمة لعلاج الحالات المصابة، فيما شنت قوات الأمن والأهالي حملة لمطاردة الحيوانات المفترسة بالتعاون مع الطب البيطري، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وقال العميد علاء عبدالجابر، رئيس مركز ومدينة ديروط، إنه تم خروج جميع الحالات من المستشفى بعد أخذ المصل اللازم، مضيفًا أن أهالي المركز قاموا بالتعاون مع القوات وتم قتل الحيوان.


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