كل ما تريد معرفته عن خسوف القمر

27 يوليه 2018 - 05:47 م

يترقب سكان العالم، الليلة، أطول خسوف للقمر خلال القرن الحادي والعشرين، فيما يعرف بظاهرة "القمر الدموي"، وذلك في معظم دول قارات إفريقيا وأوروبا، وآسيا، وأستراليا، والجزء الشرقي لأمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى المحيط الهادئ والمحيط الأطلسى والمحيط الهندي والقارة القطبية الجنوبية.

وأعلنت وكالة الفضاء والطيران الأمريكية "ناسا"، أن الخسوف الكلى سيستغرق ساعة و42 دقيقة و57 ثانية، لكن سيسبقه وسيليه خسوف جزئى، ما يعنى أن القمر سيمضى فى الإجمالى 3 ساعات و54 دقيقة فى الجزء المعتم من ظل الأرض، وسيكون بالإمكان مشاهدة الظاهرة بالعين المجردة.

وقال أستاذ علم الفلك بجامعة كامبردج البريطانية، أندرو فابيان، إن "سبب تسمية الظاهرة بالقمر الدموى يرجع لأن نور الشمس يخترق الغلاف الجوى للأرض فى طريقه إلى القمر والغلاف الجوى للأرض يحوله إلى اللون الأحمر بالشكل ذاته الذى يصطبغ فيه قرص الشمس باللون الأحمر عند الغروب".

وأضاف أنه عندما يتحرك القمر إلى الظل المخروطى الشكل للأرض فإنه يتحول من كونه مضاءً بنور الشمس إلى كونه مظلمًا، لكن بعض الضوء سيصل إلى القمر لأنه ينكسر بفعل الغلاف الجوى للأرض.

وفي نفس الليلة ينتظر أن يكون كوكب المريخ عند أقرب نقطة من الأرض منذ عام 2003، ويتوقع استمرار ذلك لعدة أيام، وسيظهر المريخ في شكل "نجم أحمر مشرق" حين تكون السماء صافية.

وأفاد المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، بأن "الخسوف الدموي" للقمر سيمر بخمسة مراحل هي: شبة الظل، والجزئي، والكلي، والجزئي، وشبه الظل، لمدة 6 ساعات و14 دقيقة تقريبًا.

ويظهر الخسوف بوضوح في المناطق التي تكون فيها السماء صافية ليتمكن الجميع من مشاهدة هذه الظاهرة في جميع أنحاء العالم باستثناء أمريكا الشمالية، ويبدأ بظهور القمر في بريطانيا وغرب أوروبا.

وتكون الرؤية الأوضح للظاهرة في شرق أوروبا، ووسط وشرق إفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وهي المناطق التي يُشاهد فيها خسوف القمر الكلي إذا جاءت حالة الطقس مواتية.

كما يظهر قريبًا من القمر كوكب المريخ الذي يبدو كنجم ساطع أحمر اللون، ويظهر كوكب المشترى جنوب أوروبا بينما يظهر الزهرة في الغرب.

وعن توقيت ظهوره في مصر، أكد الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أن القمر يدخل منطقة شبه ظل الأرض عند الساعة 7: 15 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وهى المرحلة التى لا يمكن ملاحظتها بالعين المجردة، يعقب ذلك بداية الخسوف الجزئى بدخول الحافة الشرقية لقرص القمر منطقة ظل الأرض عند الساعة 8: 24 مساءً، حيث يلاحظ المشاهد ظهور سواد ظل الأرض على قرص القمر.

وأضاف أن الخسوف يستمر جزئيًا، وبمرور الوقت وعند 9: 30 مساءً يبدأ الخسوف الكلى للقمر، حيث يكون واقعًا بكامله فى ظل الأرض ويكتسى باللون الأحمر النحاسى، ويصل إلى ذروته عند 10: 22 مساء، وتنتهى مرحلته الكليّة عند الساعة 11: 13 ليلًا.

وفي السعودية، سيبدأ الخسوف عند الساعة 8: 14 مساء، وسيصل الذروة عند 9: 21 بتوقيت السعودية.

وفي الأردن والأراضي الفلسطينية، يدخل القمر منطقة شبه الظل في الساعة 8: 15 مساء بتوقيت الأردن وفلسطين، ويبدأ الخسوف الجزئي في 9: 24 مساء، على أن يبدأ الخسوف الكلي في 10: 30، ويصل ذروته الساعة 11: 22، وينتهي الخسوف الكلي في 12: 00 من صباح السبت، في حين ينتهي الخسوف الجزئي 01: 19، ويخرج القمر من منطقة شبه الظل وينتهي الخسوف بشكل كامل في الساعة 2: 29 صباحًا.

وفي تونس، سيبدأ الخسوف عند الساعة 7: 22 مساءً وسيصل الذروة عند 9: 21 مساء، بتوقيت تونس. أما في المغرب، فسيبدأ الخسوف في العاصمة المغربية عند الساعة 8: 26، وسيصل الذروة عند 9: 21 مساءً بتوقيت المغرب.

وفي المملكة المتحدة: سيبدأ الخسوف الجزئي في الساعة 8: 30 مساءً بتوقيت جرينتش، وسيحدث الخسوف الكلي بين الساعة 9: 20 مساءً بتوقيت جرينتش، مع ظهور القمر في الجنوب الشرقي، حتى الساعة 10: 13 مساءً.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن الخسوف سيكون هذه المرة طويلًا لأن القمر يمر مباشرة عبر مركز ظل الأرض، ولهذا يستغرق وقتا أطول للمرور خلال الظلام، وبالتالي يستمر الخسوف فترة أطول.

وبالإضافة إلى ذلك فإن الأرض في هذه الحال أبعد ما تكون تقريبًا عن الشمس خلال مدارها، وهذا يجعل الرحلة أطول أيضًا، نظرًا لأن الزاوية والمسافة تجعل الظل أكبر.

وأشارت إلي أن طول هذا الخسوف يعني أن تأثير العواصف الرعدية المتوقعة الليلة -التي تهدد بإفساد الحدث- قد يكون أقل، وحتى لو كانت السماء تمطر وملبدة بالغيوم لبعض الوقت فمن المحتمل أنك ستتمكن من رصد شيء من الخسوف.

تجدر الإشارة إلى أن هذا القرن الواحد والعشرين سيشهد 225 ظاهرة خسوف للقمر، منها 85 كلية، و6 فقط ستستمر أكثر من 3 ساعات، وأطولها سيكون الخسوف الذي سيحدث الليلة.

يذكر أن الخسوف الكلي الأقصر للقمر خلال القرن الحالي حدث يوم 4 إبريل 2005، وكانت مدته 4 دقائق و48 ثانية.



