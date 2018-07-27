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مدرب تاونشيب: نعرف الأهلي جيدًا..ولا بديل غير الفوز

الرياضة

تاونشيب
تاونشيب

أمير سعد

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المصريون

الاهلى

تاونشيب

أبدى الصربي نيكولا كافازوفيتش، المدير الفني لفريق تاونشيب البتسواني، احترامه الكبير لفريق الأهلي، كأحد أكبر وأعرق الأندية العربية والأفريقية.

وأوضح «كافازوفيتش»، أن مباراة الفريقين غدًا، السبت في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا على الملعب الوطني ببتسوانا ستكون صعبة على الفريقين.

وقال المدير الفني الصربي في المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة، الذي يسبق المباراة بـ24 ساعة، إن الأهلي كان فريقًا غامضا بالنسبة له قبل لقاء الذهاب؛ لأن بطل مصر قام بتعيين مدرب جديد واستعان بلاعبين جدد؛ لذا لم يكن يعرف كثيرًا من الأمور الفنية عنه، سواء فيما يتعلق بخطط اللعب أو غيرها.

وأكد نيكولا أن الأمور الآن اختلفت، وأنه بات يعرف الأهلي جيدًا بعد لقاء برج العرب الذي فاز فيه الأهلي بثلاثية نظيفة، موضحا أن الأهلي فريق كبير ومنظم ويلعب كرة هجومية وخطيرة، ويستطيع التحكم في سير المباراة بفضل خبرات وقدرات لاعبيه.

وقال مدرب تاونشيب، إنه سيخوض مباراة الغد بهدف الفوز، خاصة أنه تعلّم كثيرًا من أخطاء مباراة الذهاب التي لن يسمح بتكرارها في لقاء الغد.

وأوضح أنه يحاول إسعاد الجمهور البتسواني بالفوز على الأهلي غدًا؛ لاستعادة حظوظ الفريق في التأهل لدور الثمانية، لكن إذا لم يستطع تحقيق الفوز على الأهلي، فسيغلق هذه الصفحة ويصب تركيزه في الاستعداد لما هو قادم، سواء على المستوى المحلي أو الأفريقي؛ لأن أي نتيجة غير الفوز على الأهلي تعني ابتعاد تاونشيب بنسبة كبيرة عن سباق التأهل لدور الثمانية.

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