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استشهاد فلسطينيين وإصابة 246 برصاص الاحتلال في غزة

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وكالات - خالد الشرقاوي

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استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

إسرائيل

فلسطين

غزة

وزارة الصحة

مسيرات العودة

استشهد فلسطينيان، أحدهما طفل، فيما أصيب 246 آخرين، برصاص الجيش الإسرائيلي وبالاختناق بالغاز المدمع، قرب الحدود الفاصلة على الحدود الشرقية بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الطفل مجدي السَطَري، (14 عاما)، استشهد جراء إصابته في رأسه، برصاص الجيش الإسرائيلي، شرق مدينة رفح، أقصى جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق، استشهد شاب آخر يدعى غازي أبو مصطفى (43 عام)، بعد تعرضه للرصاص الإسرائيلي في منطقة الرأس على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي القطاع.

كما قالت الوزارة إن عدد الجرحى ارتفع إلى 246 فلسطينيا من بينهم 90 إصابة بالرصاص الحي، ووصفت جراح 11 منهم بالخطيرة، فيما الباقي أصيب بالاختناق بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأضافت إن من بين المصابين، 19 طفلا، و10 سيدات، و4 مُسعفين، وصحفي واحد، بجراح مختلفة وبالاختناق.

وتوافد فلسطينيون، اليوم الجمعة، نحو مخيمات "العودة" المُقامة على طول السياج الحدودي الفاصل، بين شرقي قطاع غزة، وإسرائيل، للمشاركة بفعاليات "مسيرات العودة".

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