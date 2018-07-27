المحافظ يتدخل لحل مشكلة موظفين مضربين عن الطعام بالمنيا

جمال زكى
التقى عصام البديوي محافظ المنيا ، مع عدد من موظفي فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمركز أبو قرقاص ، والذين تظلموا من توقيع بعض الجزاءات عليهم ،حيث استمع المحافظ لمطالب الموظفين، والتي تضمنت التظلم من نقلهم إلى مراكز بعيدة عن محل إقامتهم ، وذلك بحضور دكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.
استمع المحافظ إلى الدكتور إبراهيم خالد ، الذى أوضح أن الشركة تسير بمسافة متساوية مع الجميع ، مبينا أن المعيار الأول للعمل هو الكفاءة والإخلاص ، وأوضح أنه أرسل لجان تفتيش من القطاع إلى فرع أبوقرقاص وقد وجدت مخالفات عديدة ، مما تتطلب توقيع جزاءات عليهم .
وجه المحافظ في نهاية اللقاء رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا بالاجتماع معهم والاستماع إليهم والخروج بنتيجة نهائية لحل المشكلة بشكل جذري .
وكان خمسة من العاملين في فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأبو قرقاص قد طالبوا محافظ المنيا بالتدخل والاستماع إليهم بسبب توقيع جزاءات متكررة ، واصفين إياها "بالتعسفية" .
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