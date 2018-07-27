3000 شخص و600 ألف سؤال يواجه السيسي بجامعة القاهرة غدًا

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جامعة القاهرة

مؤتمر الشباب

المؤتمر السادس

بحضور 3000 شخص، وأكثر من 600 ألف سؤال، تشهد جامعة القاهرة صباح غد، السبت، انطلاق المحطة الأولى والاستهلالية لمؤتمرات الشباب في الفترة الرئاسية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتقام فعاليات الدورة السادسة من المؤتمر الوطني للشباب، بجامعة القاهرة، على مدى يومين متتاليين، بحضور ورعاية الرئيس السيسي، ومن المقرر أن تناقش مجموعة من أبرز القضايا والملفات المطروحة على أجندة الدولة.

وأمس الخميس، انتهت الجامعة من الاستعدادات لاستقبال فعاليات المؤتمر، حيث تزينت قبة الجامعة بالأعلام والإضاءة.

ومن المقرر أن يكرم "السيسى"، خلال فعاليات المؤتمر، عددًا من النماذج المتميزة من شباب الجامعات، كما يجيب الرئيس على الأسئلة التي تلقاها على مدى الأيام القليلة الماضية، من خلال موقع مبادرة "اسأل الرئيس".

وخلال الأيام القليلة الماضية، ومنذ أن تم فتح باب المشاركة، فى 17 يوليو الحالي، شهدت المبادرة نشاطا مكثفًا، حيث وصل عدد زائري موقعها إلى نحو 2 مليون زائر، كما تم تلقي أكثر من 600 ألف سؤال.

وتنوعت أسئلة الشباب في كل المجالات، سياسيًا وتعليميًا واقتصاديًا واجتماعيًا وغير ذلك، كما لم تقف الأسئلة عند الشأن الداخلي فقط، بل تعدت إلى أكثر من ذلك، وعكست وعيا بما يدور في العالم على المستوى الإقليمي والدولي.

تستمر جلسات المؤتمر على مدى يومى السبت والأحد المقبلين، ويشهد المؤتمر لأول مرة، مشاركة ضخمة إذ يصل عدد المدعوين إلى نحو 3000 شخص، ما يجعله المؤتمر الأكبر للشباب من حيث عدد الحضور.

وأغلب المشاركين من شباب الجامعات الحكومية والخاصة، وأساتذتها، ممثلين عن جميع محافظات مصر، بالإضافة إلى حضور شباب الأحزاب السياسية المختلفة، وأوائل الثانوية العامة، وأوائل التعليم الفني، إلى جانب وجود نخبة من رجال الدولة المصرية، والشخصيات العامة، والبرلمان، وغيرهم من مختلف الفئات.

ومن المقرر أن تشهد جلسات المؤتمر، مناقشة أبرز القضايا والموضوعات الملحة على أجندة الدولة المصرية، حيث يشهد اليوم الأول جلستين بعنوان، "إستراتيجية بناء الإنسان المصرى"، و"إستراتيجية تطوير التعليم"، يتحاور خلالها المسئولون مع الشباب حول جهود الدولة بمختلف قطاعاتها في هذا الصدد، وكذلك رؤية الدولة في تطبيق منظومة التعليم الجديدة، والتحديات التي تواجهنا، وسبل تحقيق تلك الإستراتيجية، وانعكاسها على الأسرة والمجتمع، مع عرض لرؤية الشباب لكيفية بناء الإنسان المصري مجتمعيًا وثقافيًا وصحيًا ورياضيًا وتعليميًا، ومناقشة سبل "تطوير منظومة التأمين الصحى"، كما سيتم التعرف على "المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية".

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد افتتح المؤتمر الوطني الخامس للشباب، في مايو الماضي وشارك في فعالياته، واستمع إلى آراء الشباب حول أوضاع مصر الحالية والمستقبلية.


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