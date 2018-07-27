تعرف على وصية الفنانة هياتم قبل موتها

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مرض السرطان

الفنانة هياتم

مقابر باب الوزير

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه سيدفن جثمان الفنانة الراحلة هياتم الآن في مقابر العائلة في باب الوزير دون إقامة جنازة لها.

 وعن العزاء أكد نقيب الممثلين، أن وصية الفنانة الراحلة عدم إقامة عزاء لها، بحسب تصريحاته.

يذكر أن الفنانة هياتم قد تُوفيت داخل أحد المستشفيات ظهر اليوم، الجمعة، عن عمر يناهز 69 عامًا، بعد صراع غير طويل مع المرض.

وكانت الحالة الصحية للفنانة هياتم قد تدهورت وتم نقلها إلى المستشفى من عدة أسابيع، حتى تبين إصابتها بمرض السرطان، واستقرت حالتها إلى حد ما بعد دخولها العناية المركزة، وتم نقلها إلى غرفة عادية، ولكن حالتها تدهورت مرة أخرى أمس، وعادت للعناية المركزة.



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