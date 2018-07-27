«مياه شرب المنيا» تنفي اختلاط المياه بالصرف الصحي في مغاغة

27 يوليه 2018 - 04:30 م

نفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، ما تردد حول اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي بمدينة مغاغة، مؤكدة أنه لا يمكن عمليًا اختلاط مياه الشرب والموجودة داخل شبكة مغلقة تحت ضغط كبير وعلي عمق قليل بمياه الصرف الصحي الموجودة داخل شبكة انحدار بالجاذبية وعلي أعماق أكبر من شبكات مياه الشرب وبدون أي ضغوط.

قال الدكتور إبراهيم خالد، رئيس الشركة، إنه تتم مراقبة المياه المنتجة من محطات مياه الشرب من خلال ثلاثة أنظمة للمراقبة، والتي هي "نظام المراقبة والتقويم" وهو نظام التشغيل بمعرفة معمل المحطة والذي يقوم بأخذ عينات من مراحل المعالجة والمياه النهائية المنتجة كل ساعتين وتحليلها داخل المحطات وضبط عملية المعالجة والتشغيل، وكذلك "منظومة مراقبة الجودة" علي نظام الإمداد بمياه الشرب وذلك طبقًا لخطط وبرامج زمنية لجمع وتحليل العينات من المحطات والخزانات والشبكات والتي يتم إعدادها علي مستويين، الأول علي مستوي الفرع بمعرفة المعمل الرئيسي لمياه الشرب بالفرع، وثانيًا علي مستوي الشركة بمعرفة الإدارتين العامتين للمعامل المركزية ولمراقبة الجودة، فضلًا عن الشركة القابضة والجهات الصحية والرقابية والمتمثلة في مديرية الصحة وجهاز تنظيم مياه الشرب وجهاز شئون البيئة.

وأوضح أنه فور تردد الشائعة فتحت لجنة من الشركة والصحة تحقيقًا حول الأمر وتم أخذ عينات تم تحليلها بمعامل الصحة ومعامل الشركة، وتم تحليل عينات بالموقع، وأكدت نتائج التحليل مطابقة المياه للمعايير الصحية.

وأكدت الشركة أنها لا تدخر جهدا في تحسين خدماتها حرصا علي الصحة العامة للمواطنين وعلي تأدية رسالتها، ولذا تهيب بالأهالي عدم الاستماع لمثل هذه الشائعات واستقاء الأخبار من مصادرها، والشركة مستعدة للرد علي أي استفسار علي الخط الساخن 125، وعلي التليفون الأرضي "0862339919 - 086233990" والموقع الرسمي للشركة علي شبكة المعلومات"