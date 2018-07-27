«ميلنر»: هذا هو سبب بقاء «صلاح» في ليفربول

27 يوليه 2018 - 04:22 م

أكد جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول والمنتخب الإنجليزي، على ثقته الكبيرة في استمرار تألق النجم المصري محمد صلاح خلال الموسم المقبل بعد المستوى الرائع الذي قدمه الموسم الماضي.

وقال «ميلنر» في تصريحات نقلتها صحيفة «ميرور» الإنجليزية: «محمد صلاح لاعب كبير، وأظهر ذلك الموسم الماضي، وأعتقد أنه سيواصل التحسن في الموسم الجديد، ويجب علينا أن نساعده من أجل التطور».

وأضاف لاعب الريدز:«يجب كفريق أن نتحسن فى الموسم الجديد من أجل محمد صلاح الذي يتحمل دائما الضغوط على كتفيه، ويخرجنا دائما من المواقف الصعبة بأهدافه الرائعة».

وأشار ميلنر إلى أنه لا يوجد سببا لرحيل محمد صلاح عن ليفربول، فهو يعشق النادي والجماهير، لذلك فإن موافقته على تجديد عقده 5 سنوات جديدة دليل واضح على حبه الكبير للأجواء هنا، التي أعتقد أنه لن يراها في مكان أخر.