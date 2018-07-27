  • الجمعة 27 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر11:18 م
بحث متقدم
أردوغان

أردوغان: لا يمكننا القبول بهذا الأمر الخطير

كيكي

تعلق ناري لـ"عكاشة" على تحدي "كيكي"

تكتل 25- 30

بالأسماء.. 6 نواب مهددون بإسقاط العضوية عنهم

السيسي وعبد الناصر

أبو بكر: «السيسي» أفضل من «عبد الناصر» من جميع الوجوه ‎

هياتم: أحد رجال "مبارك" طلب إقامة علاقة معي

تعرف على سر رفض «هياتم» كتابة مذكراتها

البدو والجيش

لهذا السبب انقلب البدو على «داعش» وساعدوا الجيش في سيناء

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في 5 أيام

صلاح

شاهد كيف غير «صلاح» نظرة الإنجليز عن الإسلام

السيسي

3000 شخص و600 ألف سؤال يواجه السيسي بجامعة القاهرة غدًا

قناة بيراميدز

بالفيديو.. مفاجآت في أسماء المحللين لقناة «بيراميدز»

«ميلنر»: هذا هو سبب بقاء «صلاح» في ليفربول

الرياضة

ليفربول
ليفربول

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

"صلاح" يتسبب فى خسارة ليفربول

#

صلاح حطم الأرقام القياسية فى عقده الجديد مع ليفربول

#

أبوعرايس: هكذا أهانت بريطانيا مصر

#

أول تعليق من "صلاح" على أغنية "الملك المصري"

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

أكد جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول والمنتخب الإنجليزي، على ثقته الكبيرة في استمرار تألق النجم المصري محمد صلاح خلال الموسم المقبل بعد المستوى الرائع الذي قدمه الموسم الماضي.

وقال «ميلنر» في تصريحات نقلتها صحيفة «ميرور» الإنجليزية: «محمد صلاح لاعب كبير، وأظهر ذلك الموسم الماضي، وأعتقد أنه سيواصل التحسن في الموسم الجديد، ويجب علينا أن نساعده من أجل التطور».

وأضاف لاعب الريدز:«يجب كفريق أن نتحسن فى الموسم الجديد من أجل محمد صلاح الذي يتحمل دائما الضغوط على كتفيه، ويخرجنا دائما من المواقف الصعبة بأهدافه الرائعة».

وأشار ميلنر إلى أنه لا يوجد سببا لرحيل محمد صلاح عن ليفربول، فهو يعشق النادي والجماهير، لذلك فإن موافقته على تجديد عقده 5 سنوات جديدة دليل واضح على حبه الكبير للأجواء هنا، التي أعتقد أنه لن يراها في مكان أخر.  


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الوثنية السياسية تقتل الأمل في مستقبل أفضل

جمال سلطان

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

قسمتى.. ونصيبى!

د. حسام عقل

امرأة التلفزيون!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحقبة الزاهية فى بلادي (1- 2)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» حقيقة العلاقة بين خسوف القمر والعاصفة الترابية
» بث مباشر.. لخسوف القمر الدامي الأطول في القرن الـ21
» حظر توصيل المرافق للعقارات المتخلفة عن سداد الضريبة
» «كارتيرون» يكشف تفاصيل اللحظات الحزينة قبل مواجهة تاونشيب
» «العفو الدولية» تطالب إيران بوقف تخريب مقابر «الأحواز»
» شاب يذبح شخصًا بعد أن شاهده في احضان والدته
» "سعاد الخولي.. بديع.. البلتاجي.. ومحاكمة داعشي" أبرز قضايا غداً
» انخفاض أسعار الذهب 3 جنيهات وعيار 21 يسجل هذا الرقم
» بالفيديو.. مفاجآت في أسماء المحللين لقناة «بيراميدز»
» «هياتم» كانت تعتكف 14 ساعة يوميًا بالمسجد النبوي
» وفاة الفنان محمد شرف

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • فجر

    03:38 ص

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)
التجربة البرازيلية
الكونجرس الأمريكى