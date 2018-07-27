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قصف إسرائيلي على غزة

عرب وعالم

قصف إسرائيلي على غزة
قصف إسرائيلي على غزة

وكالات - خالد الشرقاوي

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إسرائيل

فلسطين

غزة

قصف

أطلقت طائرة عسكرية إسرائيلية، اليوم الجمعة، صاروخًا في منطقة يتواجد فيها مجموعة من مطلقي الطائرات الورقية والبالونات الحارقة قرب الحدود الشرقية لمدينة غزة، دون الإعلان عن وقوع إصابات.

وأفادت وكالة "الأناضول" بأن "طائرة عسكرية إسرائيلية أطلقت صاروخًا باتجاه أرض تواجد فيها مجموعة من مطلقي الطائرات والبالونات في حي التفاح، شرقي مدينة غزة".

ولم تسجل وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أي إصابة جراء القصف.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له، "قامت طائرة عسكرية بالإغارة على خلية مخربين قامت بإطلاق بالونات تخريبية من شمال قطاع غزة باتجاه إسرائيل"، دون مزيدٍ من التفاصيل.

ويُطلق ناشطون فلسطينيون طائرات ورقية وبالونات حارقة، باتجاه المستوطنات المحاذية لغزة منذ بداية مسيرات "العودة" التي انطلقت نهاية مارس الماضي، ما أسفر عن إحراق آلاف الدونمات الزراعية؛ وذلك احتجاجا على الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع.

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