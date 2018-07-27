مليارات الدولارات تتدفق على مصر من حقل «ظهر»

27 يوليه 2018 - 03:44 م

أعلنت شركة "إيني" الإيطالية اليوم، الجمعة، عن أن الطاقة الإنتاجية لحقل غاز ظهر المصري، قد تصل ملياري قدم مكعبة من الغاز يوميا خلال الأشهر القليلة القادمة، مما سيوفر على البلاد مليارات الدولارات من العملة الصعبة.

وقالت "شركة إيني"، في بيان، إن الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر وصلت إلى 1.6 مليار قدم مكعبة يوميًا، وإنها من المتوقع أن تصل لملياري قدم مكعبة يوميًا بحلول سبتمبر المقبل.

وأشارت الشركة، إلى أنها جمعت 50 مليون يورو مقدمًا مقابل إمدادات غاز مستقبلية للحكومة المصرية.

ويعد حقل غاز ظهر، أكبر حقل للغاز في مصر تم اكتشافه في البحر الأبيض المتوسط عام 2015، من قبل شركة إيني الإيطالية، ويساعد الحقل الحكومة المصرية على تجاوز النقص في إمدادات الطاقة.



