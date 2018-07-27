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"الوزراء" ينفي فتح بريطانيا باب الهجرة للمصريات

الحياة السياسية

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نساء مهاجرات

وكالات : حنان حمدتو

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بريطانيا

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن أن ما تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي، من وثيقة منسوبة لوزارة الداخلية البريطانية مفادها فتح بريطانيا باب الهجرة أمام المصريات اللواتي يتعرضن للعنف والاضطهاد القائم على الجنس عار تمامًا من الصحة.

وأوضح المركز، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم، أنه قام بالتواصل مع وزارة الخارجية، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أن بريطانيا لم تصدر أية وثائق من هذا القبيل، ولم يتم إخطار الحكومة المصرية أو السفارة المصرية في لندن بأية توجيهات أو قرارات بريطانية بهذا المعنى، نافية صحة الخبر جملة وتفصيلا، مشددة على أن هذا الأمر لا يخرج عن كونه شائعات لا تمت للواقع بصلة ولا أساس لها من الصحة.


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