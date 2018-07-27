"مارادونا" يدخل عش الزوجية

27 يوليه 2018 - 02:40 م

أقدم أسطورة كرة القدم الأرجنتينية "مارادونا"، علي خطوبة صديقته "روسيو أوليفيا"، رسمياً وطلبها للزواج.

وقالت قناة روسيا اليوم، إن أوليفيا (28 عاماً) وافقت على الزواج من مارادونا (57 عاماً) الذي قدّم لها خاتم الخطوبة، خلال سهرة الاحتفال بعيد ميلادها، في بيونس أيريس.

ونشرت قناة “Sport24″ ، أن هذه هي المرة الثانية التي يتقدم فيها الأسطورة مارادونا رسمياً للزواج بأوليفا. وكانت المرة الأولى عام 2014، لكن الزواج لم يتم بسبب خلاف بينهما أدى إلى الفراق لفترة من الزمن.







