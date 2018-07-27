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هذا ما قاله نجل مبارك عن الـ21 ألف شائعة

الحياة السياسية

هذا ما قاله نجل مبارك عن الـ 21 ألف شائعة
هذا ما قاله نجل مبارك عن الـ 21 ألف شائعة

عبد القادر وحيد

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علاء مبارك

نجل مبارك

حجم الشائعات

الشرف الإعلامي

21000 شائعة

قال علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، إن حجم الشائعات الذي كشف عنه في ثلاثة أشهر قليل جدا بالنسبة لما تم تداوله من شائعات منذ عام 2011.

وأضاف نجل مبارك في تدوينة مصغرة له علي حسابه في "تويتر"، 21000 شائعة في 3 أشهر  رقم  صغير بالنسبة لحجم الشائعات والأكاذيب التي أطلقها الإعلام وكتبتها الأقلام منذ 2011 لتضليل الناس وتشويه الرموز ، بحسب وصفه.

وأوضح أن الحل في قانون يحاسب بل و يعاقب بشدة كل من ينشر أخبارًا كاذبة حتي يسلم المجتمع ، بما أن الكثير لم يحترم ما يسمونه ميثاق الشرف الصحفي  والإعلامي.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أكد أن مصر  واجهت خلال الثلاثة أشهر الماضية 21 ألف شائعة، لافتا إلي أن الهدف من هذه الشائعات هو إثارة البلبلة ونشر الفوضى، وعدم الاستقرار وصناعة الإحباط وفقدان الأمل بين الشعب.

وأضاف في كلمته الأحد الماضي خلال حفل تخريج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية، أن الهدف من هذه الشائعات كذلك هو تحريك الشعوب لتدمير بلادها من الداخل، لافتا إلى أن مصر واجهت تحدياً من أخطر التحديات التي فرضت على الدولة في تاريخها الحديث.


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