بالصور.. قصة "قيس وليلى" الحقيقية

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قيس وليلي
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حكايات كبيرة وكثيرة عن واحدة من أقدم قصص الحب التي عرفها التاريخ البشري، وهي قصة قيس وليلي.

ولمن لا يعرف فإن مدينة "ليلى" السعودية الواقعة على بعد 300 كلم جنوب الرياض، وهي قاعدة محافظة "الأفلاج" وأكبر مدنها، يشار إلى أنها تعود إلى قصة الحب الخالدة.

وتوشحت المدينة السعودية باسم "ليلى" نسبة لمحبوبة "قيس" في إحدى قصص العشق الشهيرة بالتاريخ العربي، حسب ما يؤكده العديد من المؤرخين. وقصة "قيس وليلى" جرت أحداثها في بدايات القرن الأول الهجري، ما بين عامي 24 و68 للهجرة (645 و688 للميلاد)، في فترة حكم مروان بن الحكم وعبدالملك بن مروان في العصر الأموي .

وفي التاريخ العربي يوجد عاشقان حملا نفس اسم قيس، الأول هو قيس بن الملوح وهو عاشق ليلى وموضع النقاش، فيما قيس بن ذريح وهو عاشق "لبنى" وهي شخصية أخرى .

قصة "مجنون ليلى "

ولُقّب قيس بن الملوح بعدة ألقاب، منها "مجنون ليلى"، وهو لم يكن مجنوناً وإنما سمّي كذلك لهيامه بليلى العامرية، وهي الفتاة التي نشأ معها وعشقها، فرفض أهلها أن يزوجوها به، فهام على وجهه ينشد الأشعار ويصاحب الوحوش، متنقلا ما بين نجد والشام والحجاز .

تعلقت ليلى وهي ذات تمائم .. ولم يبد للأتراب من ثديها حجم

صغيرين نرعى البهم يا ليت أننا .. إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم

وتعلق قيس بليلى بعد أن منعت عنه، وزوجها أهلها لرجل غيره من أبناء عمومتها، وارتحل بها إلى الطائف، وهام قيس في البرية على وجهه حتى جن من كثرة ذكر ليلى .

ورُوي أن أبا قيس ذهب به للحج لكي يدعو الله أن يشفيه مما ألم به من جنون في حب ليلى، فلما بلغوا الكعبة قال له والده "تعلق بأستار الكعبة وادع الله أن يشفيك من حب ليلى"، فذهب قيس وتعلق بأستار الكعبة وقال: "اللهم زدني لليلى حباً وبها كلفا ولا تنسني ذكرها أبدا ".



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