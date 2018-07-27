  • الجمعة 27 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر11:21 م
بحث متقدم
أردوغان

أردوغان: لا يمكننا القبول بهذا الأمر الخطير

كيكي

تعلق ناري لـ"عكاشة" على تحدي "كيكي"

تكتل 25- 30

بالأسماء.. 6 نواب مهددون بإسقاط العضوية عنهم

السيسي وعبد الناصر

أبو بكر: «السيسي» أفضل من «عبد الناصر» من جميع الوجوه ‎

هياتم: أحد رجال "مبارك" طلب إقامة علاقة معي

تعرف على سر رفض «هياتم» كتابة مذكراتها

البدو والجيش

لهذا السبب انقلب البدو على «داعش» وساعدوا الجيش في سيناء

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في 5 أيام

صلاح

شاهد كيف غير «صلاح» نظرة الإنجليز عن الإسلام

السيسي

3000 شخص و600 ألف سؤال يواجه السيسي بجامعة القاهرة غدًا

قناة بيراميدز

بالفيديو.. مفاجآت في أسماء المحللين لقناة «بيراميدز»

معسكر تعايش لعناصر الكشافة بقيادة لواء الوحدات الخاصة البحرية

آخر الأخبار

العقيد تامر الرفاعي
العقيد تامر الرفاعي

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

«جروس» يعلن قائمة الزمالك لمعسكر التجمع الخامس

#

معسكر تعايش لعناصر الكشافة بقيادة وحدات المظلات

#

اجتماع هام للجنة الكرة بالأهلي بقيادة "بيبو"

#

نجم الزمالك لـ«كوبر»: «حسبي الله ونعم الوكيل»

القوات المسلحة

البحرية

معسكر

الوحدات الخاصة

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع الاتحاد العام للكشافة والمرشدات المصرى معسكراً للإعاشة الخارجية لطلبة الكشافة من مختلف محافظات الجمهورية بقيادة لواء الوحدات الخاصة البحرية بالإسكندرية، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تنمية الوعى القومى للأجيال القادمة.

بدأت فعاليات المعسكر باستقبال الطلاب والاستماع لمحاضرة عن نشأة وتطور لواء الوحدات الخاصة البحرية وأهم المعارك التي اشترك فيها اللواء، كما تفقد الطلبة بعض الأنشطة التدريبية المختلفة التى ينفذها أبطال الوحدات الخاصة البحرية والتى تضمنت طوابير اللياقة البدنية ، مهارات الضفادع البشرية ، تمارين الدفاع عن النفس، ميدان الجبال ، اقتحام المنشآت، لنشات الإبحار السريعة.

وأعرب الطلاب خلال مدة المعسكر، عن سعادتهم البالغة وشعورهم بالفخر بقواتهم المسلحة والوحدات الخاصة البحرية وما تمتلكه من قدرات قتالية عالية تمكنها من الدفاع عن أمن مصر القومى .

وفى ختام المعسكر أعرب الطلاب عن رغبتهم فى تحقيق الحلم وشرف الانتماء لصفوف القوات المسلحة المصرية فى المستقبل.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الوثنية السياسية تقتل الأمل في مستقبل أفضل

جمال سلطان

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

قسمتى.. ونصيبى!

د. حسام عقل

امرأة التلفزيون!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحقبة الزاهية فى بلادي (1- 2)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» حقيقة العلاقة بين خسوف القمر والعاصفة الترابية
» بث مباشر.. لخسوف القمر الدامي الأطول في القرن الـ21
» حظر توصيل المرافق للعقارات المتخلفة عن سداد الضريبة
» «كارتيرون» يكشف تفاصيل اللحظات الحزينة قبل مواجهة تاونشيب
» «العفو الدولية» تطالب إيران بوقف تخريب مقابر «الأحواز»
» شاب يذبح شخصًا بعد أن شاهده في احضان والدته
» "سعاد الخولي.. بديع.. البلتاجي.. ومحاكمة داعشي" أبرز قضايا غداً
» انخفاض أسعار الذهب 3 جنيهات وعيار 21 يسجل هذا الرقم
» بالفيديو.. مفاجآت في أسماء المحللين لقناة «بيراميدز»
» «هياتم» كانت تعتكف 14 ساعة يوميًا بالمسجد النبوي
» وفاة الفنان محمد شرف

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • فجر

    03:38 ص

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)
التجربة البرازيلية
الكونجرس الأمريكى