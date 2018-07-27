مصرع فتاة تناولت وجبة فاسدة داخل مطعم

27 يوليه 2018 - 02:19 م

لفظت فتاة أنفاسها الأخيرة بناحية الساحل دائرة قسم طهطا شمال بسوهاج إثر تناولها وجبة فاسدة من أحد مطاعم التيك أواى الشهيرة ببندر طهطا.

وردت معلومات للواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج يفيد بوصول فتاة لمستشفى طهطا العام مصابة بحالة إعياء وتوفيت عقب ذلك، ادعاء تناول طعام فاسد من إحدى محلات بيع المأكولات بدائرة قسم طهطا.

وتبين وفاة "ضحا.م.ا" 19 سنة طالبة تقيم شارع النوايب بندر طهطا مصابة إلى مستشفى طهطا العام، حالة إعياء وقىء مستمر، وتوفيت عقب ذلك ادعاء تناول طعام فاسد.

وبسؤال شقيقها قرر حدوث إصابتها عقب تناولها بعض المأكولات من مطعم شهير خاص بالوجبات السريعة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.