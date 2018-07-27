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إصابة 11 شخصًا بسبب وجبات فاسدة في بني سويف

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تسمم

بني سويف

وجبات فاسدة

تسببت وجبات طعام فاسدة في إصابة 11 شخصًا إثر تناولهم طعامًا منزليًا جنوب بنى سويف.

وردت معلومات للواء جرير مصطفى مدير أمن بنى سويف يفيد بإصابة كل من شيماء محمد شعبان 20 سنة، وسميرة فاضل محمد 45 عاما، وحنان أحمد أحمد 50 سنة ، ومحمد أحمد أحمد 27 سنة، ومروة أحمد أحمد 43 سنة، ومحمد ربيع عبد التواب 18 سنة ، ونادية فاضل محمد 30 سنة ،وأمينة أحمد أحمد 24 سنة، ومالك أحمد أحمد 9 سنة، وحنان عاشور حسن 7 سنوات، ورشاد أحمد أحمد 24 سنة، بتسمم غذائى جميعهم يقيمون دلهانس دائرة المركز.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



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