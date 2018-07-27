قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم "الأقصى"

وكالات : حنان حمدتو
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى ساحة المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة لتفريق المصلين عقب أداء صلاة الجمعة.
وقال مدير مكتب الحقيقة الدولية في فلسطين المحتلة الزميل وائل طقاطقة : إن قوات الاحتلال الإسرائيلى أطلقت قنابل الصوت لتفريق المصلين فى ساحات المسجد الأقصى المبارك؛ بعد ترديدهم هتافات تندد بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق القدس والمقدسات.
وسادت حالة من الغضب تسود المسجد الأقصى المبارك بعد اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلى على المصلين، فيما وقعت اشتباكات بين المصلين وقوات الاحتلال داخل المسجد.
فجر03:38 ص
فجر
03:38
شروق
05:13
ظهر
12:06
عصر
15:46
مغرب
18:59
عشاء
20:29