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إيني الإيطالية: بدء التشغيل في حقل ظهر سبتمبر المقبل

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وكالات : حنان حمدتو

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البحر الابيض المتوسط

أعلنت  شركة إينى الإيطالية، عن أن إنتاج حقل ظهر ارتفع إلى 1.6 مليار قدم  مكعب يوميا من الغاز الطبيعى، وأنه من المتوقع بدء تشغيل وحدة المعالجة الخامسة فى سبتمبر المقبل، ليصل إنتاج الغاز إلى 2 مليار قدم مكعب يوميا.

وقالت الشركة، فى بيان لها اليوم، إنها تلقت 50 مليون يورو من الحكومة المصرية، كمقدم إمدادات الغاز المستقبلية من إنتاج المشروع، بهدف تمويل النفقات الرأسمالية لـ”ظهر”.

كانت شركة “إينى” الإيطالية، قد أعلنت عن كشف حقل ظهر فى 30 أغسطس 2015، فى منطقة امتياز شروق بالمياه العميقة بالبحر المتوسط على مساحة تصل إلى 100 كيلو متر مربع، وتقدر احتياطيات الحقل بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، جعلته الأضخم فى البحر المتوسط، بما يوازى 135% من احتياطيات مصر من الزيت الخام? .



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