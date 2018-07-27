شاهد.. "صلاح" من أفضل اللاعبين والبشر في العالم

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مانشستر سيتي

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ليفربول

حارس شخصى

أشاد الحارس ستيفن كويل المكلف بتأمين اللاعب العالمي محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، حيث كان حارسه الخاص في لقاء "الريدز" ومانشستر سيتي والذي انتهى 2- 1.

وقام "كويل" بنشر صورته يقف خلف "صلاح" وقال "أسعدتنى حراسته.. إنه نجم داخل وخارج الملعب".

وقال في تدوينة له عبر حسابه على فيس بوك: " مثل هذا الشرف اجتماع واحد من أفضل اللاعبين والبشر في العالم نجم على حد سواء داخل وخارج الملعب شكرا لك على كل شيء أخي".

"كويل" لم يكن يتلقط صورة سيلفى مع صلاح بل كان بالكاد يظهر فى كادر الكاميرا لكنه تفاخر بالصورة فى حسابه على فيسبوك، حتى إنه نشرها مرة أخرى على صفحة المذيع تريفور نواه الذى كان هو الآخر يتفاخر بصورته مع محمد صلاح فى لوس أنجلوس، حيث أقيمت المباراة ضمن بطولة كأس الأبطال الدولية الودية.

كانت المباراة فرصة للقاء محمد صلاح أيضا بالممثل البريطاني دانيال كريج الشهير بأداء دور العميل السرى جيمس بوند، والذى التقط الصور مع صلاح وهو يرتدى قبعة ليفربول أيضا.

ستيفن كويل يصف نفسه كمستشار أمنى، وتقول سيرته الذاتية إنه كان جنديا سابقا فى أفغانستان وكان لديه خبرة 8 سنوات فى الجيش البريطاني.

كان محمد صلاح تألق فى المباراة حيث نزل الملعب فى الدقيقة 62 وفريقه متأخر بهدف وبعد 52 ثانية أحرز هدف التعادل من اللمسة الأولى قبل أن يحرز زميله ساديو مانى هدف الفوز.
شاهد..
"كويل" أثناء حراسته "صلاح"

تدوينة "كويل" عن "صلاح"




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