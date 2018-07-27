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إعطاء الوالدة المتوفاة "شبشب" لابنتها بشرى بالحمل

تفسير الأحلام

شبشب
ارشيفية

عبد الحي العسكري

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طفل صغير

الحمل

بشري

الوالدة

شبشب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أمي المتوفاة تعطيني شبشب طفل صغير. أنا متزوجة وشكرًا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خير ما يرى الإنسان من الأموات والديه أحدهما أو كلاهما، ورؤيا الوالدة خير لك و زوال هم وفرج وشفاء من مرض وخروج من ضيق.

وكونها تعطيك شبشب طفل فهذه فرحة لك و بشرى بالحمل والذرية الصالحة إن شاء الله. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666



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