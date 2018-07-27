طقس الغد معتدل والعظمى 35 درجة

27 يوليه 2018 - 01:02 م

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية غد السبت 28 يوليو.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس الغد معتدلًا على السواحل الشمالية حارًا على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلاً.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وشمال الصعيد مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت بالقاهرة العظمى 35 والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23، ومطروح العظمى 30 والصغرى 22.



