"الأرصاد" تعلن عن خبر سار للمصريين

27 يوليه 2018 - 12:33 م





قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد، إن الموجة الحارة التي تعرضت لها البلاد على مدار الأيام السابقة انكسرت منذ مساء أمس، الخميس.





وأضاف "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الجمعة، أن درجة الحرارة ستشهد انخفاضًا، حيث ستصل إلى 36 درجة على القاهرة، لافتًا إلى أن درجات الحرارة عادت إلى معدله الممتع على السواحل الشمالية.







وتابع مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد، أنه اعتبارًا من السبت سيكون هناك نشاط للرياح وارتفاع للأمواج بالسواحل الشمالية، ولكنه سيكون غير مؤثر.







