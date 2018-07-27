شقيقة "كاردشيان" تتقاضى مليون دولار

27 يوليه 2018 - 11:47 ص

تتقاضى كايلى جينير، عارضة الأزياء الأمريكية وهى شقيقة الممثلة العالمية كيم كاردشيان، مليون دولار عن كل منشور لها يعرض على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهى اعتبرت وفق الخبراء فى عالم الأزياء مؤخرًا بأنها أصغر مليارديرة فى العالم صنعت ثروتها بنفسها وعمرها 20 عامًا.

وتمتلك جينير حوالى 111 مليون متابع على موقع تداول الصور إنستجرام، وهى ليست وحدها التي تتقاضى أموالاً طائلة على كلّ منشور ترويجي لها على إنستغرام، فلائحة المؤثّرات في هذا المجال طويلة، ونذكر منها في مجال الموضة العارضة الأميركية ذات الأصول الفلسطينية بيلا حديد التي تملك 19 مليون متابع على إنستجرام وتتقاضى 27 ألف دولار مقابل كل منشور ترويجي لها. أما المؤثرة الإيطالية كيارا فيراغني فتمتلك حوالي 13 مليون متابع على الموقع نفسه وتتقاضى تقريبا 20 ألف دولار على كل منشور لها.

أما في مجال التجميل فتحتل المرتبة الأولى المؤثرة الأميركية ذات الأصول العراقية هدى قطان التي تمتلك حوالي 26 مليون متابع على إنستجرام وتتقاضى 33 ألف دولار على كل منشور ترويجي يظهر على صفحتها في موقع إنستجرام.







