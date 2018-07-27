  • الجمعة 27 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر11:24 م
بحث متقدم
أردوغان

أردوغان: لا يمكننا القبول بهذا الأمر الخطير

كيكي

تعلق ناري لـ"عكاشة" على تحدي "كيكي"

تكتل 25- 30

بالأسماء.. 6 نواب مهددون بإسقاط العضوية عنهم

السيسي وعبد الناصر

أبو بكر: «السيسي» أفضل من «عبد الناصر» من جميع الوجوه ‎

هياتم: أحد رجال "مبارك" طلب إقامة علاقة معي

تعرف على سر رفض «هياتم» كتابة مذكراتها

البدو والجيش

لهذا السبب انقلب البدو على «داعش» وساعدوا الجيش في سيناء

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في 5 أيام

صلاح

شاهد كيف غير «صلاح» نظرة الإنجليز عن الإسلام

السيسي

3000 شخص و600 ألف سؤال يواجه السيسي بجامعة القاهرة غدًا

قناة بيراميدز

بالفيديو.. مفاجآت في أسماء المحللين لقناة «بيراميدز»

قرار مهم من السكة الحديد قبل عيد الأضحى

آخر الأخبار

السكة الحديد
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

مفاجأة مدوية تكشفها معاينة حادث «قطار البدرشين»

#

هذا ما سيحدث عند استيراد الأرز من الخارج

#

السكك الحديدية: لم يتم تحديد توقيت زيادة التذاكر

#

بالفيديو.. شاب تركي ينقذ مسنا من تحت عجلات القطار

عيد الاضحى

المسافرين

السكة الحديد

عربات العلاوة

أعلنت الهيئة العامة لسكك حديد مصر، عن بدء اتخاذ قرارات مهمة بشأن موسم عيد الأضحى وأولها الدفع بـ26 قطارًا إضافيًا تقوم برحلات ذهاب وعودة خلال فترة العيد.

وأوضحت الهيئة، أنه من المقرر أن يبدأ تشغيلها من 15 أغسطس المقبل، لمدة 17 يومًا حتى يوم 31 أغسطس، من أجل نقل المسافرين لقضاء العيد مع أسرهم وإعادتهم مرة أخرى بعد العيد، وذلك بجانب قطارات جدول التشغيل اليومى الطبيعى.

وتشمل القطارات الإضافية، التى صدقت عليها قيادات إدارات تشغيل القطارات والتسويق والمبيعات بالسكة الحديد، 8 قطارات مكيفة تقوم برحلات ذهاب وعودة وباقى القطارات عادية، على أن يتم زيادة تركيب عربات عدد من القطارات المكيفة والمميزة بعربات علاوة إضافية لمواجهة الإقبال الكبيرة على السفر بالقطارات خلال فترة أيام عيد الأضحى.

وستقوم القطارات الإضافية برحلاتها من الإسكندرية والقاهرة إلى محافظات الصعيد والعكس خلال الفترة من 15 حتى 31 أغسطس المقبل، تشمل 8 قطارات يتم تشغيلها لأهالي النوبة، على أن يتم زيادة عدد القطارات الإضافية في حالة الضرورة أو الاحتياج.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الوثنية السياسية تقتل الأمل في مستقبل أفضل

جمال سلطان

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

قسمتى.. ونصيبى!

د. حسام عقل

امرأة التلفزيون!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحقبة الزاهية فى بلادي (1- 2)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» حقيقة العلاقة بين خسوف القمر والعاصفة الترابية
» بث مباشر.. لخسوف القمر الدامي الأطول في القرن الـ21
» حظر توصيل المرافق للعقارات المتخلفة عن سداد الضريبة
» «كارتيرون» يكشف تفاصيل اللحظات الحزينة قبل مواجهة تاونشيب
» «العفو الدولية» تطالب إيران بوقف تخريب مقابر «الأحواز»
» شاب يذبح شخصًا بعد أن شاهده في احضان والدته
» "سعاد الخولي.. بديع.. البلتاجي.. ومحاكمة داعشي" أبرز قضايا غداً
» انخفاض أسعار الذهب 3 جنيهات وعيار 21 يسجل هذا الرقم
» بالفيديو.. مفاجآت في أسماء المحللين لقناة «بيراميدز»
» «هياتم» كانت تعتكف 14 ساعة يوميًا بالمسجد النبوي
» وفاة الفنان محمد شرف

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • فجر

    03:38 ص

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)
التجربة البرازيلية
الكونجرس الأمريكى