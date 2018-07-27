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إثر إقلاعها..

إنذار بـ"تهديد إرهابي" يعيد طائرة صينية إلى باريس

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فأر يجبر طائرة صينية على الهبوط اضطراريًا
فأر يجبر طائرة صينية على الهبوط اضطراريًا

المصريون ووكالات

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إلغاء رحلة طيران بسبب تشقق زجاج طائرة

قالت شركة "Air China" الصينية للطيران، الخميس، إن إحدى رحلاتها المتجهة إلى بكين من العاصمة الفرنسية باريس، اضطرت للعودة مجددا، إلى حيث أقلعت، بسبب الاشتباه بوجود تهديد إرهابي، وتبين لاحقا أن التهديد "غير حقيقي".
وأضافت الشركة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن "الرحلة CA876 عادت إلى باريس (مطار شارل ديغول) بعد إقلاعها، بعد أن تلقت الشرطة معلومات تفيد بالاشتباه في وجود تهديد إرهابي"، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.
ولاحقا نقلت وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية عن السلطات المحلية، قولها إنه تبين بعد ذلك أن التهديد "غير حقيقي".
وذكرت الشركة أن جميع ركاب الطائرة وطاقمها سالمون.
وأوضحت أنها ستقوم بالترتيب لرحلة أخرى للركاب "في أقرب وقت". -

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