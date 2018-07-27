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في السعودية..

"بن سلمان" يرأس اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية

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الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

المصريون ووكالات

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ترأس الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية في مدينة جدة.
واستمع المجلس، خلال الاجتماع ، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، إلى إيجاز سياسي وأمني حول عدد من الموضوعات، وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.

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