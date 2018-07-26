"الصيادلة" تفجر مفاجأة عن الأدوية المسرطنة في مصر

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أكد الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب أن هناك شركة صينية تصنع المادة الخام الخاصة بأدوية ضعط الدم أخطأت في تصنيعها، فقامت الوكالة الأوربية للأدوية بإخطار الدول التي تستورد هذه المادة من الصين".
وأوضح "عبيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دريم" عبر فضائية "دريم"، مساء الخميس، أن نقابة الصيادلة قامت بتوزيع نشرات بذلك على الصيادلة، وسيتم إرسال لكل صيدلية أرقام التشغيلات الخاصة بالأدوية التي يوجد بها مواد مسرطنة الأدوية لسحبها من السوق. 
وأشار "عبيد" إلى أن هذا الدواء لم يأتي مصر فقط، بل ذهب إلى ألمانيا والكثير من الدول الأوربية، لافتًا إلى أن شركات التوزيع تتعاون مع نقابة الصيادلة لسحب هذه الأدوية من السوق. 
وأضاف أن رد فعل وزارة الصحة على وجود أدوية مسرطنة في الصيدليات لم يكن جيدًا، وتعاملت مع القضية بنوع من التراخي، واكتفت بإرسال نشرات بذلك. 

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