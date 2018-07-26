عبدالله بركات: أبرأ إلى الله من الإخوان والعنف

أعلن الدكتور عبدالله بركات عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر سابقًا، تبرأه من جماعة الإخوان والعنف وكل ما وجِه له من اتهامات، بعد أن أيدت محكمة النقض حبسه 5 سنوات وىخرين في قضية قطع طريق قليوب.

الجدير بالذكر أن «بركات» قد حصل على عفو رئاسي في يونيو من العام الماضي، بعد أن حكم عليه بالسجن المؤبد، قبل أن تؤيد محكمة النقض اليوم حبسه 5 سنوات، وبذلك تم إدانته في القضية إلا أنه أصبح خارج القضبان نظرًا لمرور الـ5 سنوات كحبس احتياطي، حيث انه تم القبض عليه في يوليو 2013.

وكتب «بركات» عبر صفحته على «فيس بوك» تعقيبًا على حكم محكمة النقض:« الحمد لله . الحمد لله . الحمد لله . الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه .والحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار . إنا لله وإنا إليه راجعون . اللهم اأجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها» .

وتابع :« ربي أنت أعلم بما أصابني وأنت بكل شيئ عليم . وأشهدك وملائكتك وجميع خلقك أنني براء مما اتهموني به فلم أدبر تجمهرا ولم أشارك في تدبيره ولم أسمع به ، ولم أؤلف عصابة ولم أشارك في تأليفها ولم أسمع بها ، ولم أحض على العنف أو القتل , ولم أنتمي لفصيل سياسي ولم أشارك ما سمي بقطع طريق قليوب».

وأوضح :« واليوم قضت محكمة النقض برفض الطعن ومن ثم حالت بيننا وبين الحصول على البراءة المستحقة عدلا وقانونا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

ومضى بالقول :« فاللهم رضني بقضائك وأنت أعلم بما أصابني فاخلفني خيرا وهيئ لي من أمري رشدا وأعوذ بك يا ألله أن يسب الإسلام في شخصي زورا وعدوانا وأشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربي إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي .. ولا حول ولا قوة إلا بك يا قوي يا عزيز . فأنت حسبي ونعم الوكيل».

وأيدت محكمة النقض دائرة الخميس،حكم السجن5 سنوات ، لكل من عبدالرحمن البر مفتي جماعة الإخوان ، واثنين آخرين لاتهامهم بقطع طريق قليوب ورفض الطعن المقدم منهم.

كانت محكمة الجنايات قضت بمعاقبة ثلاثة من قيادات جماعة الإخوان بالسجن لمدة 5 سنوات، وذلك في إعادة محاكمتهم بقضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل والشروع في القتل، والتحريض على العنف، وقطع الطريق السريع بمدينة قليوب (محافظة القليوبية) أواخر شهر يوليو2013.

والمحكوم عليهم في القضية هم عبد الرحمن البر أستاذ أصول الدين بجامعة الأزهر، الذي يلقب بـ«مفتي الإخوان»، بالإضافة إلى عبد الله حسن بركات عميد كلية الدعوة الأسبق بجامعة الأزهر، وحسام ميرغني تاج الدين.

وسبق وأن قضي بمعاقبة المتهمين بركات وميرغني بالسجن المؤبد، قبل أن تقضي محكمة النقض بإعادة محاكمتهما من جديد، في حين أجريت إعادة إجراءات محاكمة عبد الرحمن البر، بعد أن كان قد صدر ضده حكم غيابي بالإدانة.