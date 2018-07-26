بالصور..مجزر ببنها يهدد حياة المواطنين

سادت حالة الغضب والاستياء بين مواطني قرية كفر الجزار التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، بسبب سوء حالة المنطقة الواقعة بمحيط مجزر اللحوم الواقع بطريق كفر الجزار - ميت الحوفيين والذى تحول إلى بؤرة للإهمال وانتشار الأمراض والزواحف والقوارض والكلاب المسعورة والحيوانات الضالة التي تهدد أرواح المواطنين .
وأبدى الأهالى تخوفهم من وجود ثعابين بالبوص المحيط بالمجزر والمجاور له تماشيا مع طفح المجارى الذى تسبب فى انتشار الباعوض والناموس والفئران والكلاب المسعورة التى تهاجم أبناء القرية ورواد الطريق.
واتهم الأهالى المسئولين بتجاهل شكواهم المستمرة دون تدخل حقيقى واكتفائهم بالجلوس فى مكاتبهم وجمع التبرعات من أصحاب المحلات والقاعات تحت ستار مسمى التبرعات التلقائية.