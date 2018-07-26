"الأوقاف" تخصص 5813 ساحة لصلاة عيد الأضحى

26 يوليه 2018 - 08:16 م

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف تخصيص 5813 ساحة على مستوى الجمهورية لإقامة صلاة الأضحى المبارك.

وأكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بالوزارة، في بيان له اطلعت "المصريون" على نسخة منه، أنه في إطار خطة الوزارة للاستعداد لعيد الأضحى المبارك 1439هـ اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الخميس، 5813 ساحة على مستوى الجمهورية.

وأضاف البيان أنه ستقام صلاة عيد الأضحى في محافظة القاهرة في 453 ساحة, والجيزة 472 ساحة, والإسكندرية 537 ساحة, ومرسى مطروح 78 ساحة, والبحيرة 331 ساحة, والغربية 361 ساحة, وكفر الشيخ 359 ساحة, والمنوفية 387 ساحة.

وفي القليوبية 432 ساحة, ودمياط 64 ساحة, وبورسعيد 9 ساحات, والإسماعيلية 61 ساحة, والسويس 66 ساحة, والدقهلية 489 ساحة, والشرقية 432 ساحة, وشمال سيناء 36 ساحة, وجنوب سيناء 68 ساحة, والفيوم 160 ساحة, وبني سويف 135 ساحة, والمنيا 157 ساحة, وأسيوط 122 ساحة, وسوهاج 209 ساحة, وقنا 98 ساحة, والأقصر 49 ساحة, وأسوان 95, والوادي الجديد 53 ساحة, والبحر الأحمر 100 ساحة.

واختتم البيان: "علمًا بأن لكل ساحة إمامين أحدهما أساسي والآخر احتياطي لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك".