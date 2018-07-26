14 تغريدة لـ «علاء مبارك».. أعنفها قبل الأخيرة

26 يوليه 2018 - 08:02 م

في 26 نوفمبر 2017، دشن علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك صفحة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، والذي يطل من خلاله من وقت لآخر، ليعلق على أحداث عامة، وأمور تمس أسرته.

وبلغ عدد التغريدات التي نشرها نجل مبارك الأكبر، 14 تغريدة، كان أعنفها تلك التي علق فيها على تصريحات لأحد النواب ينتقد فيها عصر والده.

وفي أولى تغريداته، نعى علاء ضحايا الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مسجد الروضة بالعريش، والذين تخطوا الـ300 قتيل.

وجاءت التغريدة الثانية، ردًا على اتهامات الـBBC للرئيس الأسبق حول قبوله بتوطين الفلسطينيين في سيناء، إذ كتب قائلاً: "أكذوبة جديدة تروجها عن قبول مبارك توطين الفلسطينيين في سيناء ذكرتني بأكذوبة ال70 مليار التي روجت لها الجارديان عن قصد ثم نفتها واعتذرت عنها".

وفي التغريدة الثالثة في 30 نوفمبر 2017، قال: "إن كلمه الصدق قالها مبارك في أبريل 2011 لقناه العربية كانت ولا تزال هي كلمه الحق الموجعة لمن يردد الأكاذيب والشائعات فليستمعوا لها جيدًا".

وفي 1 ديسمبر من العام ذاته، انتقد مبارك الابن في رابع تغريداته، وبشدة الفوضى الإعلامية، التي حدثت عقب ثورة يناير 2011 قائلاً: "الموضوع مش BBC بس، جزء كبير من الإعلام افتقد منذ 2011 إلى الضمير المهني وميثاق الشرف الصحفي بنشر الأكاذيب والشائعات لتضليل الناس وتشويه الرموز، فكان لا بد من محاسبة كل من ينشر أخبار كاذبة حتى يستعيد الإعلام مصداقيته وحضوره المعنوي المشهود".

ولم يتخلف علاء مبارك عن التعليق على قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، الذي أثار غضبًا عربيًا واسعًا، وعلق قائلاً: "قرار نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة يعد قرارًا مستفزًا لنا جميعا كعرب ومسلمين، وهو قرار يعرقل بل ويجمد إي محاولات للتسوية ونشر السلام والاستقرار في المنطقة".

وفي أعقاب تلك التغريدة، توقف علاء عن التغريد لمدة 3 أشهر قبل أن يغرد للاحتفال بعيد الأم في 23 مارس 2018، موجهًا التهنئة إلى الأمهات المصريات: "كل عام وكل أم مصرية بخير، وكل عام لكل أم و لكل زوجة شهيد بخير، في الجنة هم خالدين بإذن الله، وأدعو الله أن يقوي إيماننا ويعطينا الصبر والثبات كي نتحمّل فراق أي عزيز غالي لدينا …… ياااااارب".

وفي 25 مارس الماضي، كتب علاء سابع تغريداته، ويعلق فيها على حكم ببراءة والده، قائلاً: "الحمد والشكر لله، بعد مرور 7 سنوات صدر حكم في قضية قطع الاتصالات ببراءة مبارك، قالت المحكمة إن القرار لم يشوبه انحراف بالسلطة أو التربح وإن قطع الاتصالات كان يَصْب في مصلحة الوطن. والسؤال هل كانت تحتاج إلى قضية لمبارك من الأصل! وهل كانت تحتاج إلى 7 سنوات حتى يتم الفصل فيها!"

أما التغريدة الثامنة والتي كانت هي الأقوى، حيث غرد بعد السماح لنجله بالسفر قائلاً: "نشكر المولي عز وجل علي رفض طعن هيئة قضايا الدولة الخاص بمنع ابني من السفر، والموضوع ليس موضوع سفر، ولكن من المؤسف والمحزن أن يصدر قرار لهم في 2011 من المستشار عاصم الجوهري للطفلين عمر وفريدة للزج بأسمائهم وهم في سن 10 سنوات وسنة!! كمتهمين بصفتهم أحفاد رئيس الجمهورية السابق".

وفي 27 أبريل، نشر فيديو لخطاب لوالده عام 1982، تزامنًا مع استعادة باقي الأجزاء التي كانت تحتلها سيناء منذ حرب يونيو 1967، دون أن يعلق عليه.

بعدها بيومين، انتقد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية قائلاً: "السيد احمد أبو الغيط بالأمس قال في كلمته إنه بعد وفاة الرئيس السادات (تستلم قيادة جديدة في مصر المسئولية وتتدبر وتتحرك بحذر وبتصميم وحكمة وتفرض الانسحاب في 25 أبريل ويرفع العلم المصري عاليًا) السؤال بعد كل التفاصيل والأسماء التي ذكرها في كلمته هل نسي سيادته اسم القيادة الجديدة!".

وفي 11 مايو، عبر علاء عن غضبه مما وصفها بـ "الفبركة الإعلامية"، وكتب: "مقال أ محمد الأمين لا تصدروا الخوف (الإعلاميون هم سبب أزمة الأعلام وتكلم براحتك وقل أي شيء لكن انتقد بموضوعية) أين كانت هذه الحكمة عندما تم تصدير الشائعات وفبركة القصص والأقلام تكتب والصحف تنشر والضمائر خاوية، لا تصدروا الأكاذيب والشائعات احترامًا للنفس والنَّاس. وتحسبونه هينا".

وتعقيبًا على قانون الإعلام الجديد، كتب مبارك الابن: "المادة 19 من قانون الصحافة والإعلام : يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية نشر أو بث أخبار كاذبة.. الخ.. هل يمكن أن يطبق هذا بأثر رجعي !!??وما هي عقوبة الصحفي أو الإعلامي الذي يقوم بفبركة ونشر الاأاذيب!!".

وفي التغريدة قبل الأخيرة له، شن هجومًا لاذعًا على النائب البرلماني مصطفى الجندي، ردًا على توجيهه رسالة للأصوات المنادية بعودة عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، قائلاً: "اللي يقول ولا يوم من أيامك يا مبارك.. ده دلدول وتابع لقوى عالمية".

وعلق علاء بغضب على تصريحات الجندي، قائلاً: "تطاول أهل الرمم على أهل القمم ، أفضل تعليق قراءته في وصف ما جاء علي لسان الأستاذ مصطفي الجندي في حواره علي برنامج 90 دقيقة".

وكانت آخر تغريدة مبارك الابن أمس، حيث قدم نعيًا لأسرة اللواء أحمد رمزي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، وأحد المتهمين فيما عرفت بـ "قضية القرن"، قائلاً: "عزاء واجب لأسرة اللواء احمد رمزي رحمة الله عليه، الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة إن شاء الله".

ومنذ عدة أشهر تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو لعلاء مبارك وهو يلعب "الطاولة" مع بعض أصدقائه في أحد المقاهي الشعبية بمنطقة إمبابة ،كما انتشرت صور أخرى وهو يتناول الملوخية في أحد المطاعم الشعبية الشهيرة بالمنطقة.

وفي يونيو العام الماضي، فوجئ أعضاء ورواد فرع النادي الأهلي بمدينة نصر شرق القاهرة بعلاء مبارك يصطحب ابنه عمر، البالغ من العمر 17 عاماً، لأداء اختبارات قطاع الناشئين في النادي. وقد التقط عدة صور مع أعضاء النادي.