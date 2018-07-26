مصرع 3 من أسرة واحدة غرقًا في النيل

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لقى 3 أفراد من أسرة واحدة مصرعهم في أثناء استحمامهم بنهر النيل ببرج مغيزل، لعدم إجادتهم السباحة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشالهم وإيداعهم مشرحة مستشفى رشيد العام تحت تصرف النيابة العامة.

 تلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود المحضر رقم 37 أحوال مركز رشيد بالبحيرة إلى مركز شرطة مطوبس، بوصول «شيرين جمعة محمد السيد»، 16 عامًا، وشقيقها «أحمد»، 9 سنوات، وزوجة شقيقهما «انتصار محمد الدرس»، 18 عامًا، ربة منزل، وجميعهم مقيمون بقرية برج مغيزل بمحافظة كفر الشيخ، إلى مستشفى رشيد العام، جثث.

 بالانتقال وبسؤال كلّ من والد الأولى والثانى «جمعة.م.ا» 43 عامًا، صياد، ووالد الثالثة «محمد.م.ا» 50 عامًا، عامل، ومقيمان بذات الناحية، قرروا أنه حال قيام المتوفيين باللهو والسباحة بنهر النيل «فرع رشيد» أمام قرية برج مغيزل، تعرضوا للغرق، نظرًا لشدة التيار وعدم إجادتهم السباحة، ولم يتهما أحدا بالتسبب في وفاتهم جنائيًا.

 وبتوقيع الكشف الطبي عليهم بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد أي شبهة جنائية بشأن وفاتهم.

 وحرر محضر رقم 6870 إداري مركز مطوبس لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بالدفن.



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