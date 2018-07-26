حريق منزل بالقرب من محكمة الأسرة بالمنيا

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امن المنيا

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أخمدت قوات الحماية المدنية بالمنيا، اليوم، حريقًا محدودًا اندلع بمنزل بمنطقة أبوفيللو خلف محكمة الأسرة بشرق النيل، بسبب حدوث ماس كهربائي، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقي اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب، مدير الأمن، إخطارًا من عمليات النجدة، بنشوب حريق بمنزل ملك "مظهر-ع-ا" 63 عامًا بالمعاش، ويقع خلف محكمة الأسرة بشرق النيل في منطقة أبوفيللو.

انتقل رجال الشرطة وقوات الحماية المدنية، وتبين عدم وجود مصابين، وتم السيطرة علي الحريق وإخماده ومنع امتداده للمنازل المجاورة، ورجحت المعاينة الأولية التي أجراها فريق من المباحث والمعمل الجنائي، نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي.

تحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ علي مكان الحريق، وإخطار النيابة العامة للتصرف.


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