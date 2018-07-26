  • الجمعة 27 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر07:12 ص
بحث متقدم
خسوف القمر بالقرن الواحد والعشرين سيكون بالأقصر السبت

"أزهري" عن خسوف القمر: "بروفة ليوم القيامة"

ترامب وأردوغان

واشنطن تهدد بفرض عقوبات ضد تركيا

بالفيديو.. سمير فرج: السيسي لن يدخل في تحالفات دولية

"الإخوان" في حالة هدوء لهذا السبب الخطير

صيدلية

"الصيادلة" تفجر مفاجأة عن الأدوية المسرطنة في مصر

وزير الخارجية سامح شكري

«الخارجية» للمسافرين إلى السودان: بلاش ترامادول

البيت الأبيض

لهذه الأسباب.. أمريكا تُفرج عن المعونة العسكرية لمصر

الفريق سامي عنان

حزب «عنان» يكذب البيانات المنسوبة إليه: «مجهولة المصدر»

الدكتور عبدالله بركات عميد كلية الدعوة الأسبق

عبدالله بركات: أبرأ إلى الله من الإخوان والعنف

جمال عبدالناصر

تقصي حقائق 67 أدانت «عبدالناصر» في النكسة

الشرطة تعاين موقع الحادث

بالصور.. تفاصيل جديدة عن مقتل مدير سد النهضة

«الحوثي»تعلن قصف مطار أبو ظبي..والأخير:مجرد حادثة

عرب وعالم

مطار أبوظبي "أرشيفية"
مطار أبوظبي "أرشيفية"

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

أغرب ما طلبه نجل "المرسي أبو العباس" قبل قتل طفلتيه

#

تحرير مطار"الحديدة".. وملاحقة الحوثيين

#

إسرائيل تترقب ضربة إيرانية كبرى

#

تأييد إعدام المتهم بقتل نيفين لطفي

طائرة

قصف

الحوثى

منطار أبوظبي

أعلنت جماعة الحوثي ، اليوم الخميس، أنها شنت عدة غارات على مطار أبو ظبي الدولي.

وذكرت قناة "المسيرة"، التابعة للجماعة، أن "سلاح الجو المسير شن عدة غارات على مطار أبوظبي الدولي"، وأوضحت القناة أن "سلاح الجو المسير يقصف مطار أبوظبي الدولي بطائرة مسيرة من طراز صماد 3".

من جهته، أكد مطار أبو ظبي الدولي وقوع حادثة تسببت به مركبة لنقل الإمدادات في ساحة المطار.

?ونشر حساب المطار على "تويتر" :"تؤكد مطارات أبوظبي وقوع حادثة في مطار أبوظبي الدولي تسببت به مركبة لنقل الإمدادات في ساحة المطار التابعة لمبنى المسافرين رقم 1 في الساعة الرابعة من مساء اليوم، والتي لم تؤثر على سير العمليات التشغيلية للمطار أو جدول الرحلات الجوية القادمة والمغادرة".

?وأضاف ":وستواصل مطارات أبوظبي متابعة التطورات عن كثب بالتعاون مع السلطات المختصة، وستحيط الجمهور بآخر المستجدات حال توفرها".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإخوان المسلمون وانقلاب يوليو

جمال سلطان

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

امرأة التلفزيون!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحقبة الزاهية فى بلادي (1- 2)

د. هشام الحمامي

الارتزاق وسيلة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. "القرموطي" يؤدي صلاة الخسوف على الهواء
» رد ناري من الرئاسة التركية على تهديدات ترامب
» الكشف عن السبب الحقيقي لحادثة مطار أبوظبي
» البورصة تخسر 8.6 مليار جنيه في 4 جلسات
» داعية تركي يدفع مليون يورو ليصبح ماسونيا
» شاهد.. عرض مذهل لمسن مصري بكرة القدم
» معلومة هامة عن أدوية الضغط والقلب المسرطنة
» تفاصيل زيارة وفد اقتصادي إسرائيلي القاهرة
» عالم أزهري: الخسوف بروفة ليوم القيامة
» بالفيديو.. تطوير شاشة مرنة غير قابلة للكسر
» هبوط قياسي لسهم فيسبوك بالبورصة الأمريكية

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)
التجربة البرازيلية
الكونجرس الأمريكى