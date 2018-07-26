القصة الكاملة لمقتل فتاة على يد شقيقها

26 يوليه 2018 - 04:44 م

كشفت تحريات رجال البحث الجنائي بالجيزة، تحت إشراف اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية للقطاع، عن ملابسات اتهام عامل بقتل شقيقته داخل منزلها بمنطقة هضبة الأهرام.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي العقيد وائل فهيم، نائب مأمور قسم الهرم، إخطارًا من شرطة النجدة بتقدم "محمد سمير"، 29 سنة، ببلاغ باكتشافه مقتل زوجته "ياسمين"، 25 سنة، لافتًا إلى أنهما تزوجا عرفيًا منذ 3 أشهر، وأن آخر لقاء جمعهما يوم الجمعة الماضي.

مقدم البلاغ أكد أنه حضر إلى الشقة مساء الخميس الماضي، وغادر في اليوم التالي، قبل عودته يوم الأحد واكتشاف الجثة في حالة تعفن، وبها آثار خنق.

شكل اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، فريق بحث بقيادة نائبه اللواء رضا العمدة، والعميد عبد الوهاب شعراوي، رئيس مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، تركزت جهوده في حصر علاقات الضحية، وطبيعة علاقتها مع زوجها، وفحص كاميرات المراقبة في المنطقة المحيطة.

توصلت جهود البحث والتحري للرائد هاني عجلان، معاون مباحث الهرم، أن الضحية كانت تتنقل بين عدة وحدات سكنية، بعد تركها منزل أسرتها في المرج بسبب كثر حديث الجيران حول سوء سلوكها، وترددها على ملاه ليلية.

كما تبين أن شقيق الضحية "محمد"، 21 سنة، كان يتردد عليها بصفة مستمرة للحصول على أموال، خاصة بعد انفصال والديه في وقت سابق، وأنه شوهد أثناء صعوده شقتها في توقيت متزامن لارتكاب الجريمة.

وتمكنت مأمورية بقيادة الرائد هاني عجلان، والنقيب أحمد صبري، معاوني المباحث، من ضبط المشتبه به، الذي أقر بارتكابه الجريمة لعدم قدرته على تحمل معايرة الأهالي له طوال الوقت بسبب شقيقته "ماكنتش بعرف أمشي في الشارع بسببها".

وأقر المتهم بتفاصيل جريمته، مشيرًا إلى أنه حضر لاستلام مبلغ لدفعه كمقدم لشراء "توك توك"، وأنهما تناولا وجبة العشاء سويا، طالبته بالنوم لقضاء سهرة في المساء، وأنه ظل في الصالة، قائلا: "الشيطان لعب في دماغي.. وأخدت السكينة علشان أقتلها بس ماقدرتش"، مؤكدًا أنه خنقها بيديه، ثم أحضر بنطالا وأجهز عليها، ثم لاذ بالفرار.

واصطحبت قوة من القسم المتهم إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينة التصويرية، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.