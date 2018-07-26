مقتل شاب وإصابة 2 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية

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تباشر نيابة البساتين الجزئية، تحقيقاتها فى واقعة مقتل شاب وإصابة 2 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية، بسبب خلافات على قطعة أرض، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

 كان ضباط مباحث قسم البساتين، قد تلقوا إخطارًا من المستشفى يفيد بوصول جثة شاب ومصابين جراء مشاجرة بين الأهالى بالأسلحة النارية.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وتبين من التحريات الأولية نشوب مشاجرة بسبب خلافات على قطعة أرض وراح ضحيتها "م.ج" 18 سنة، بينما أصيب اثنان آخران.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات.


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