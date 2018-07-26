«السيسي» يكلف«المالية»بإعادة النظر في هيكل الأجور

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وزير المالية محمد معيط
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وزارة المالية

السيسي

الاجور

هيكل

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، إن الوزارة شكلت لجنة لإعادة النظر في منظومة الأجور الحكومية، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الوزير ، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس،  "نحن نعد دراسة لمواجهة الخلل الكبير في منظومة الأجور، بما في ذلك الأجر المكمل، بالتعاون مع وزارة التخطيط، وجهاز التنظيم والإدارة".

وتوقع الوزير الانتهاء من الدراسة خلال العام الجاري.

وكانت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، قالت منتصف مايو الماضي، إن 5 جهات انتهت من دراسة المنظومة الخاصة بها للأجر المكمل، وسيتم تطبيق هذه المنظومة فور موافقة مجلس الوزراء عليها.

وأضافت الوزيرة في بيان وقتها، أنه تم الانتهاء من دراسة المنظومة الخاصة بالعديد من الجهات المطالبة بتطبيق الأجر المكمل على موظفيها وهي وزارات التخطيط، والاستثمار، والآثار، والهجرة، وهيئة الإسعاف، وإرسالها لمجلس الوزراء.

وأعلنت وزارة التخطيط قبلها بيوم، أنها انتهت من إقرار نظام "الأجر المكمل" للعاملين بالوزارة، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وإرسال النظام إلى مجلس الوزراء.

ويعمل نظام الأجر المكمل على القضاء على عشوائية الأجور في الجهاز الإداري للدولة، وبحسب تصريحات سابقة لمسؤولين حول النظام فإنه سيصبح معلومًا من خلاله أن الوظيفة (س أو ص) في أي جهة أو وزارة يحصل الموظف بها على أجر معين دون تفاوت عن نفس الدرجة في الوحدات الأخرى.


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