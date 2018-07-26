شبان الغردقة: أنهينا الاستعدادات لتنظيم اختبارات نادي مصر المقاصة

26 يوليه 2018 - 03:34 م

أكد أحمد بيشري، رئيس مجلس إدارة نادى الشبان بالغردقة، إنهاء الاستعدادات لتنظيم اختبارات نادى مصر المقاصة والتى يستضيفها النادى غدًا، الجمعة، وبعد الغد، بمركز شباب الميناء.





أضاف "بيشرى"، فى تصريحات صحفية له اليوم، الخميس، تم بيع ما يقرب من 700 استمارة للاشتراك، متوقعًا تخطى عدد المتقدمين خلال يومى الاختبارات 1000 لاعب، مشيرًا إلى أنه تنسيق مع كافة الجهات المسئولة.



