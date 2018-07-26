"ترامب" يفقد شعبيته فى أمريكا

26 يوليه 2018 - 02:48 م

ذكر موقع "راو ستورى" الأمريكي، أن استطلاع رأي صدر مؤخرًا أظهر أن أمريكا الوسطى فقدت حبها لدونالد ترامب، فقد انخفض معدل قبول الرئيس الأمريكي بشكل كبير، لاسيما في مسقط رأسه.

وأشار الموقع، في تقريره، إلى أن نتائج الاستطلاع أظهرت أن شعبية "ترامب" في الولايات الآتية: ميتشيجان ومينيسوتا وويسكونسن، انخفضت بشكل كبير، وهي نفسها الولايات التي يفتخر بها المتحدث باسم مجلس النواب، بول رايان، باعتبارها مسقط رأس دونالد ترامب.

وبينت نتائج الاستطلاع أن في ولاية ميشيجان، وافق 36 % فقط من الناخبين، الذين يستعطون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، على أداء "ترامب" الرئاسي، بينما 54% رفضوا.

أما في ولاية مينيسوتا، فجاءت النتائج في صالح "ترامب" قليلاً: 38% وافقوا، و51% رفضوا، بينما في ولاية ويسكونسن، فإن النسبة هي 36% معجب بالأداء، و52%رفضوا.

ونوه الموقع أن الديمقراطيين يتمتعون بزعامة في تفضيل الكونغرس من 8 نقاط إلى 12 نقطة في هذه الولايات الثلاث، موضحًا أن الأغلبية في جميع الولايات الثلاث تقول أن تصويتهم في نوفمبر سيكون رسالة بأن هناك حاجة لمزيد من الديمقراطيين في الكونجرس ليكونوا مراقبين وموازنين لأداء الرئيس.

وبشأن إعادة انتخاب"ترامب" لولاية ثانية، فقد أظهرت النتائج أن في ولاية ميشيغان، أقل من ثلاثة من أصل عشرة من الناخبين المسجلين (28%) يريدون أن يكون لترامب فترة ثانية.

بينما في ولاية مينيسوتا ، العدد لا يصل سوى 30%، حيث قال 62% أن ترامب يجب أن يكون رئيسًا لفترة واحدة.

وفي ويسكونسن، 31% سيصوتون لإعادة الانتخاب، و63% لن يفعلوا ذلك.