القبض على طالب واقتياده إلى جهة غير معلومة

قامت عناصر من قوات الأمن في القليوبية بمداهمة منزل طالب ثانوي في شبرا الخيمة وإخفائه قسريا.

وأكدت أسرة "عبدالله عامر"، الطالب بالصف الثالث الثانوي والبالغ من العمر 16 عامًا، والمقيم بشبرا الخمية، أن قوات من الشرطة داهمت منزلهم فجراً وقامت باعتقال نجلهم وتم اقتياده إلي جهة غير معلومة.

وتحمل أسرة الطالب وزير الداخلية مسئولية سلامته، مطالبين منظمات حقوق الإنسان، بالتدخل لكشف مصيره، مطالبين بتمكين محاميه من معرفة مكانه والوقوف على أسباب الاعتقال والتهم الموجهة له.