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بالفيديو.. حلا الترك تشارك تحدي "كيكي"

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حلا الترك
حلا الترك

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عصام الحضرى

دينا الشربينى

درة

حلا الترك

كيكي

شاركت الفنانة البحرينية حلا الترك في تحدي الرقص "كيكي" حيث قامت بنشر مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" تظهر فيه وهي تؤدي الرقصة الشهيرة على الشاطئ في البحرين.

 وقفزت الترك من السيارة ورقصت بجانبها، مؤدية تحد انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما نشر حساب (theshiggyshow ) الكوميدي المشهور على "إنستجرام"، فيديو لشاب يرقص على أنغام الأغنية.

كما ادت العديد من الفنانات في مصر وجميع أنحار العالم وبعض المشاهير رقصة كيكي أبرزهم دينا الشربيني وياسمين رئيس والفنانة التونسية درة وحارس مرمى منتخب مصر عصام الحضري وغيرهم.
شاهد الفيديو..


#inmyfeelings #kikichallenge ????

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