شاهد.. ظهور غريب لـ "القرموطى" على الهواء

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جابر القرموطي بالبدلة الكستور
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إيمان هاني

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ظهر الإعلامي جابر القرموطي، على الهواء مباشرة بـ"البيجامة الكستور"، احتفالاً بوجود حكم بعودة "عمر أفندي" لحضن الدولة، لافتًا إلى أنه تم تأسيسه منذ 162 سنة.

وأكد "القرموطي"، في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع على قناة النهار الفضائية، أنهم بحثوا كثيرا عن "بيجامة عمر أفندي" القديمة، لكنهم لم يجدونها.

وأشار إلى أن من كان يشتري بيجامة جديدة أو يقوم بتفصيلها يحتفلون بارتدائها على الأعياد، معربًا عن شكره للدولة المصرية التي تستعيد عمرو أفندي.
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