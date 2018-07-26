قطار "صلاح" يدهس "محرز" في نيو جيرسي

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أشادت الصحافة الجزائرية بالمظهر الذي ظهر به اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي واللاعب الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي بعد انتهاء لقاء فريقيهما فجر اليوم الخميس والتي انتهت بنتيجة 2-1 للريدز، وكان اللقاء ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال.

البداية مع صحيفة "النهار الجديد"، والتي سلطت الضوء على العناق الذى جمع بين الثنائى محمد صلاح ورياض محرز عقب نهاية مباراة ليفربول ومانشستر سيتى والتى أثارت الحدث على "فيس بوك"، وقالت "ظهر نجما العرب والقارة الأفريقية، وهما يتبادلان الضحكات، والعناق بطريقة أخوية رائعة، تؤكد العلاقة المميزة بين صاحبى القدم اليسرى السحرية".

وأضافت الصحيفة: "العلاقة الرائعة التى تجمع بين محمد صلاح ورياض محرز جاءت فى وقت لا يزال السجال مستمرًا بين الجماهير المصرية والجزائرية حول من الأفضل بينهما؟".

بينما عنونت صحيفة "الهداف": "رياض محرز يتذوق طعم الهزيمة أمام محمد صلاح ورفاقه فى نيوجيرسي''، مشيرة إلى أن النجم الجزائرى ظهر بمستوى متواضع ولم يترك بصمة واضحة فى المباراة، على الرغم من مشاركته لمدة 74 دقيقة.

وأضافت الصحيفة إلى أن محمد صلاح لم يحتج سوى دقيقة واحدة فقط عقب نزوله أرض الملعب ليزور شباك مانشستر سيتي، قبل أن يتمكن ساديو مانى تسجيل هدف ليفربول الثانى من ركلة جزاء فى اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.


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